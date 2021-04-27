У калининградца выманивали деньги «для сотрудника ФСБ»

В начале декабря прошлого года двое калининградцев прознали о том, что одному из их знакомых грозит уголовка за хранение боеприпасов, которые обнаружили в его жилище сотрудники регионального Управления ФСБ. Решив воспользоваться моментом, старший из приятелей (ему 48) как бы невзначай сообщил убитому горем земляку, что знаком с представителем грозного ведомства, который может помочь в стрясшейся беде. Не задаром, конечно…

Как можно догадаться, в роли отзывчивого чекиста выступил младший (33-летний) из махинаторов. Естественно, никакого отношения ни к ФСБ, ни вообще к правоохранительным органам не имеющий. Мнимый опер, поломавшись немного для вида, назначил цену – 400 тысяч рублей. Любитель «военки» согласился.

За первой половиной оговоренной суммы явился 48-летний калининградец. Но едва деньги оказались в его руках, как откуда-то возникли оперативники УФСБ (настоящие) и повязали «благодетеля». В дальнейшем материалы передали в Управление СКР по Калининградской области.

- На стадии предварительного следствия обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в УСКР. – Один из них частично признал вину, другой категорически все отрицает. Несмотря на это, следователям 2-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) удалось собрать достаточную доказательственную базу для передачи в суд уголовного дела о покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.