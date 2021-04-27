На калининградку завели дело за пьяное ДТП с тремя пострадавшими

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области на женщину-водителя завели уголовное дело за ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в сентябре 2020 года в поселке Добрино. Находившаяся за рулем «Ниссана» пьяная 27-летняя женщина потеряла контроль и врезалась в придорожное дерево.

В результате столкновения 48-летняя пассажирка получила тяжелые травмы, двое других пассажиров и виновница ДТП также получили травмы

Уголовное дело возбуждено по ч.2ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.