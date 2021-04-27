Несмотря на рекомендации Минпросвещения, школы и садики Калининградской области будут работать на майские праздники

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О рекомендации учебным заведениям устроить майские каникулы сообщил сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», - приводит ТАСС слова Кравцова.

В Калининградской области, однако, и школы, и садики с 4 по 7 мая будут открыты. Это подтвердил сегодня глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, который сослался на то, что у регионов есть право самостоятельно принимать решения о работе образовательных учреждений.

Решение не объявлять каникулы губернатор Антон Алиханов объяснил на своей странице в Instagram.

«В связи с тем, что многие представители бизнеса и их сотрудники в праздничные дни продолжат работать, мы посчитали правильным не лишать их младших детей возможности быть в детских садах, а старших спокойно закончить учебный год и подготовиться к итоговой аттестации и выпускным работам в школах, - написал глава региона. - Также пациенты записанные на приемы к врачу в период с 4 по 7 мая смогут посетить медицинские организации, а плановые операции не будут переноситься. Социальные и иные услуги также будут оказываться в этот период региональными и муниципальными организациями».