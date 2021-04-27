Двое калининградцев давали взятки таможенникам за ускоренное оформление деклараций

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На двух жителей Калининграда завели уголовные дела за дачу взяток сотрудникам таможни. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

57-летняя горожанка и 54-летний предприниматель действуя в интересах участников внешнеэкономической деятельности, ежемесячно передавали взятки таможенникам в размере 150 тысяч рублей за ускоренное оформление таможенных деклараций и беспрепятственный выпуск товаров с досмотра.

Факты взяток сотрудникам таможни выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России Калининградской области, они же осуществляют оперативное сопровождение.

«Взяткодатели дали изобличающие их показания, а также осуществляют сотрудничество со следствием», - добавили в пресс-службе ведомства. Отметим, что в релизе ничего не сообщается о таможенниках, которые получали взятки.