Юный калининградец подозревается в сбыте фальшивых денег

Свою версию того, как стать богатым, предложил 16-летний житель Калининграда. Парень начал с того, что приобрел в интернете несколько поддельных банковских билетов Банка России номиналом по 5 тысяч рублей. А затем сбагрил «липу» другому горожанину оптом за 9,8 тысячи рублей. Гешефт – почти 200 процентов, недурно!

Юный бизнесмен искренне не понял, почему вдруг им заинтересовались правоохранители. Следственный отдел по Центральному району регионального Управления СКР на основании материалов проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России возбудил уголовное дело о сбыте поддельных денег.

- За преступление, в совершении которого подозревается калининградец, предусмотрено наказание, вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - проинформировал исполняющий обязанности руководителя отдела Станислав Щербич.