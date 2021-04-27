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Здоровье27 апреля 2021 19:09

Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 59 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 38 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Пионерский городской округ – 1

Гвардейский городской округ – 2

Полесский городской округ – 1

Гурьевский городской округ – 2

Гусевский городской округ – 4

Правдинский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ – 2

Славский городской округ –1

Черняховский городской округ - 3

Неманский городской округ - 1

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