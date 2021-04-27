Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 59 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 38 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Пионерский городской округ – 1
Гвардейский городской округ – 2
Полесский городской округ – 1
Гурьевский городской округ – 2
Гусевский городской округ – 4
Правдинский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ – 2
Славский городской округ –1
Черняховский городской округ - 3
Неманский городской округ - 1