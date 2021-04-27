В Калининграде на директора мебельной фабрики завели дело за мошенничество

В Калининграде завели уголовное дело на руководителя мебельной фирмы. 36-летнего предпринимателя подозревают в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Руководитель компании заключал договоры на изготовление и установку мебели и получал от покупателей деньги в качестве полной либо частичной предоплаты стоимости заказанной ими мебели. В указанный срок заказанную мебель граждане не получили и после длительного ожидания обратились в полицию.

Полицейским удалось установить 6 преступных эпизодов, по предварительным данным, сумма общего ущерба превысила 845 тысяч рублей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.