В среду в Калининграде состоится празднование Дня работника скорой помощи

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 28 апреля, состоится празднование Дня скорой помощи. Мероприятие пройдет в парке «Южном», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В программе празднования – состязания сотрудников службы Станции медицинской помощи по профессиональному мастерству, конкурс по оказанию первой помощи «Спасти любой ценой!» с участием работников станции и гостей праздника.

Также будет работать фотовыставка, посвященная 75-летию службы скорой медицинской помощи региона «Скорая помощь Калининградской области – вчера, сегодня, завтра», выступят детские творческие коллективы, пройдет флешмоб «Телефон вызова скорой помощи – 103».

Для всех желающих будут демонстрироваться различные модификации санитарного автотранспорта, оснащение бригад СМП, в том числе дефибриллятор, аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, портативная кислородно-дыхательная аппаратура, аппарат ЭКГ, аппарат «Тредекс», средства индивидуальной защиты персонала, транспортировочный изолирующий бокс и многое другое. Помимо этого, в программе - мастер-классы по оказании первой помощи.