В мэрии рассказали о ходе дорожного ремонта на улицах Калининграда

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде ремонтные работы ведутся на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На Автомобильной подготавливают щебёночный слой на первом этапе, где предварительно переложили сети, и устройстве песчаной подушки – на втором.

На улице Баумана уже уложены плиткой тротуары, асфальтом – дорога. Сейчас дорожники асфальтируют выезды со дворов.

На ул. Генерала Раевского рабочие установили бортовой камень, готовят основания на проезжей части и тротуарах.

На улицах Маршала Баграмяна и Виктора Гюго капремонт практически окончен, завершается разделка плиточных швов на тротуарах и устранение замечаний.