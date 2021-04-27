В лесу под Балтийском нашли более 20 боеприпасов времен войны

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийском городском округе в лесном массиве между Павлово и Витландом сапёры Невского спасательного центра извлекли из земли 21 взрывоопасный предмет. Среди них — одна авиабомба. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«Обследование территории сапёрами продолжается. Призываем жителей и гостей округа отказаться от посещения лесного массива до завершения работ» - говорится в сообщении администрации Балтийска.

В случае обнаружения опасных предметов на территории муниципалитета необходимо сообщить о находке по телефону ЕДДС Балтийского округа: 8(40145)306-66, 8-960-671-12-89, или 112.