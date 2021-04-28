В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду отключено электричество

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в среду, 28 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 16:00 свет отключен в Центральном районе по адресам:
ул. Авиационная 1-5
ул. Докука 25, 27б, 30, 31
ул. Калачёва 30, 34, 47, 53-57
СНТ Дивное 1, 2
СНТ Калачёва.
До 18:00 электричества не будет на ул. К. Маркса 18 и на ул. Горького 21а.
С 13:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение в Центральном районе по адресам:
ул. Подп. Иванникова 18
ул. Проф. Баранова 36, 43-45
ул. Черняховского 1-7б, 3б/2, 3б/3.
по адресам:
ул. Ген. Соммера 32, 46-68
ул. Пролетарская 29-39
ул. Проф. Севастьянова 16-24
ул. Сергеева 2
ул. Университетская 4-10
ул. Гайдара 136.