Калининградка оплатила 400-тысячный долг, чтобы продать квартиру

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Запрет на регистрационные действия с квартирой побудили жительницу Калининграда погасить долги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Суд постановил взыскать с горожанки 400 тысяч рублей задолженности по налогам и кредитам. Однако женщина игнорировала как решение суда, так и законные требования судебных приставов.

«Чтобы побудить горожанку к погашению долга, в отношении принадлежащей ей квартиры было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Собравшись продать жилье, владелица не смогла этого сделать. Чтобы все-таки совершить сделку с имуществом, она полностью оплатила задолженность, - рассказали в пресс-службе приставов.

Деньги уже поступили в консолидированный бюджет и взыскателям.