В Калининградской области возобновились поездки по проекту «Мы россияне»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области стартовали образовательно-экскурсионные поездки по проекту «Мы – россияне». Участниками первой поездки этого года в Крым стали 45 студентов и школьников, которые победили в прошлогоднем конкурсном отборе «Поезд памяти». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Знакомство молодых людей с богатой историей Крыма началось с посещения города-героя Севастополя. Ребята побывали на Малаховом кургане, в музее «Панорама обороны Севастополя 1854-1855 гг.» и на обзорной экскурсии по городу, на Сапун-горе они возложили цветы у Обелиска Славы воинам-освободителям.

Также ребята отправятся в Бахчисарай, Ялту и Балаклаву. В течение пятидневной поездки запланировано посещение самых красивых и знаменитых мест Крыма, среди которых Дворец-замок «Ласточкино гнездо», Ливадийский дворец, музей «Херсонес Таврический».

Все победители конкурсного отбора акции «Поезд памяти» будут отправлены в поездки в Крым в течение этого и следующего года