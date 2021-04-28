2 медика, 17 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 48 ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- 2 работника образования;
- сотрудник предприятий торговли и общепита;
- сотрудник предприятия ЖКХ;
- 2 работника промышленных предприятий;
- работник транспорта и транспортных предприятий;
- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся школы №1 Светлый;
- 2 воспитанника детский сад 20 Гурьевск; Детский сад 78 Калининград;
- студент КМРК;
- ребёнок;
- 17 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 31698 случаев заболевания коронавирусом.