2 медика, 17 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 48 ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 2 работника образования;

- сотрудник предприятий торговли и общепита;

- сотрудник предприятия ЖКХ;

- 2 работника промышленных предприятий;

- работник транспорта и транспортных предприятий;

- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся школы №1 Светлый;

- 2 воспитанника детский сад 20 Гурьевск; Детский сад 78 Калининград;

- студент КМРК;

- ребёнок;

- 17 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 31698 случаев заболевания коронавирусом.