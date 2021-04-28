Вице-премьер Наталья Ищенко хочет стать депутатом Госдумы РФ

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Вице-премьер – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко подала документы на участие в праймериз «Единой России». Об этом сообщается на сайте предварительного голосования.

Ищенко является членом партии и намерена избраться в Государственную думу РФ по партийному списку.

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию перешла на работу в региональное правительство в апреле 2017 года. В августе того же года она стала совмещать пост вице-премьера и министра спорта.