Таможня: В среду в Чернышевском в очереди на выезд стоят 200 грузовиков

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В пункте пропуска в Чернышевском в среду, 28 апреля, в очереди на выезд стоят 200 грузовиков, на въезд – 5 фур. Об этом сообщает пресс-служба калининградской областной таможни.

За сутки таможенники оформили на въезд в Российскую Федерацию 189 транспортных средств, на выезд – 176 грузовиков.

На пункте пропуска Кибартай проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на трех из пяти линиях контроля, в связи с чем организовано реверсивное движение транспортных средств. Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать эту информацию.