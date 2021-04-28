Умер бывший председатель Калининградской областной думы

Валерий Устюгов. Фото: Калининградская областная дума

Бывший спикер областной думы Валерий Устюгов скончался на 75-м году жизни.

Валерий Николаевич родился 3 апреля 1947 года в поселке Антонидовка Ширинского района Красноярского края. окончил факультет журналистики Кишиневского государственного университета, экономико-правовой факультет Калининградского государственного университета, Институт прокуратуры РСФСР в Ленинграде, Институт прокуратуры СССР в Москве.

С 1994 года по 2000 год был председателем Калининградской областной Думы первого и второго созывов. С декабря 2000-го по август 2002 года - Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Калининградской области.

Калининградская областная Дума глубоко скорбит в связи с уходом из жизни Валерия Николаевича и выражает искренние соболезнования родным и близким.