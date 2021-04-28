Пенсионер пришел свататься, но в итоге избил невесту стулом

Любви, как известно, все возрасты покорны. Потому-то и пришел 68-летний житель Калининграда в квартиру своей 70-летней давней знакомой – наконец, посвататься. Конечно, по такому случаю хозяйка накрыла поляну, чтобы за рюмкой чая обсудить будущую семейную жизнь.

По ходу обсуждения потенциальные супруги, судя по всему, разошлись во мнениях. Причем до такой степени, что, в конце концов, взбешенный жених ударил невесту стулом. На крики пенсионерки прибежал ее 25-летний, ранее неоднократно судимый сын. Узнав, в чем дело, парень тут же переломал ребра потенциальному отчиму, который отправился в полицию – жаловаться на такое с ним обхождение. Встречную заяву накатала и потерпевшая дама.

- По направлению участковых инспекторов оба заявителя прошли судебно-медицинские экспертизы, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Отделом дознания ОМВД пор Центральному району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленное причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Под уголовку в который уже раз попал и сын избитой калининградки – ему предстоит отвечать по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Полиция призывает граждан решать конфликты мирным путем, без применения насилия.