Польский суд обязал явкой 124-летнего соотечественника

Совершенно чудесная новость от наших южных соседей с подачи Польского культурного центра в Калининграде. Окружной суд города Острув Великопольский предложил некому Юзефу Дыбале явиться для освидетельствования личности.

Проблема в том, что уроженец села Лоево появился на свет 23 января 1897 года. После начала Второй мировой войны и ввода советских войск в некогда отторгнутую поляками Западную Белоруссию Дыбала был интернирован новыми властями как бывший полицейский. Последнее письмо от него родные получили из Москвы в декабре 1940-го. Дальнейшая судьба Юзефа неизвестна.

И вот теперь, без малого 81 год спустя сын полицейского решил добиться того, чтобы отца наконец-то официально признали мертвым – польское правосудие до сих пор сделать это не удосужилось. Чтобы выполнить предписание о явке, Дыбале дали три месяца, в противном случае прошение его наследника будет удовлетворено.

Как думаете, придет старик или нет?