В Калининграде отменили проведение ярмарки на острове Канта

. Фото: Александр КАТЕРУША

Праздничная ярмарка под названием «Неделя еды и музыки» должна была проходить на острове Канта с 30 апреля по 10 мая. Организаторы анонсировали яркие диджей-сеты, выступление уличных музыкантов, мастер-классы для детей и взрослых, выставку ретро-автомобилей и разнообразную уличную еду. Однако сегодня стало известно, что мероприятие не состоится

- В связи с ограничениями, принятыми оперативным штабом по контролю за коронавирусной инфекцией и касающимися проведения ярмарки на острове Канта, решено «Неделю еды и музыки» не проводить, - сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

Разборка ярмарочного городка уже началась.