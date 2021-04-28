Оставлен в силе приговор калининградцу, пытавшемуся заживо сжечь свою жену

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского облсуда признала обоснованным приговор Центрального райсуда в отношении горожанина, пытавшегося заживо сжечь свою жену.

Это случилось вечером 12 февраля прошлого года в квартире одного из домов по улице космонавта Леонова. Приревновав супругу, 60-летний калининградец решил избавиться от проблемы раз и навсегда. Взял бутылку с бензином, облил несчастную женщину и поджег.

Однако жертва ревнивца отчаянно боролась за жизнь: оказала муженьку активное сопротивление, смогла сбить с себя пламя, выбежала на лестничную площадку и принялась взывать о помощи. И хотя получила ожоги головы, шеи, туловища, верхних конечностей и правой стопы, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью, все-таки осталась жива, а это главное. Ну а поджигатель, пока жена горела, спокойно тушил занявшийся ковер…

Свою вину в покушении на убийство подсудимый признал полностью и даже раскаялся в содеянном. Получил в итоге 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Однако адвокат посчитал это наказание чрезмерно суровым и подал апелляционную жалобу в высшие инстанции.

- Защитник настаивал, что отказ от завершения убийства, непрепятствование женщине тушить огонь, сотрудничество с правоохранительными органами характеризует его клиента как честного человека, готового отвечать за свои поступки, - рассказали в пресс-службе облсуда. - В связи с этим просил назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей УК РФ.

Результат апелляции нам уже известен.