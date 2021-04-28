Калининградцу грозит 4 года колонии за организацию наркопритона

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В Калининграде полицейские ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

43-летний горожан систематически предоставлял наркоманам свою жилплощадь для совместного потребления наркотиков, а также для ночлега. В качестве вознаграждения злоумышленник получал от гостей наркотики и психотропные вещества.

Оперативники обследовали квартиру, где обнаружили и изъяли предметы, используемые для приготовления и потребления наркотиков. Также в жилище находились пять человек в состоянии наркотического опьянения.

На гостеприимного калининградца завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.