Отремонтированный дом Ловиса Коринта в Гвардейске откроется в день рождения художника

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Торжественное открытие после ремонта дома Лориса Коринта назначено на 21 июля в 163 годовщину со дня рождения художника. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время историческое здание отремонтировано на 90-95%. На объекте осталось устранить недостатки, установить охранно-пожарное оборудование, завершить работы по благоустройству прилегающей территории.

После открытия объект культурного наследия будет передан в пользование Калининградского музея изобразительных искусств. В здании, связанном с именем и творчеством представителя немецкого импрессионизма, планируется организовать постоянную экспозицию его работ из фонда музея и проводить занятия детской художественной студии.

«Территория рядом с Домом Коринта также будет благоустроена: почти пять миллионов рублей мы выделили на этот проект. Здесь смогут парковаться автобусы с туристами, прогуливаться жители и гости города. Надеюсь, что в следующем году сделаем улицу Водную. Вместе с давно отремонтированной центральной площадью, улицей Горной и Гагарина они сформируют общий ансамбль исторического центра города», – рассказал губернатор Антон Алиханов.