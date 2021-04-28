В Калининграде бизнесмен попался на мошенничество с субсидиями на трудоустройство инвалидов

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Когда 37-летний предприниматель, занимающийся обработкой янтаря, попросил у государства 350 тысяч рублей на трудоустройство инвалидов, ему не смогли отказать. Однако ушлый бизнесмен не стал оборудовать рабочие места для маломобильных сотрудников и 7 работников были вынуждены уволиться, так как не смогли работать неподходящих для них условиях.

Полученные деньги предприниматель потратил на собственные нужды, однако об этом стало известно сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

В результате на злоумышленника завели уголовное дело по ч.3 ст. 159 «Мошенничество»