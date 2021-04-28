В Балтийском море подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела торпедные стрельбы

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» выполнил стрельбы из подводного положения в акватории Балтийского моря.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, экипаж подлодки провел стрельбы торпедным оружием по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции малый противолодочный корабль «Алексин».

«Стрельбы выполнялись практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды», - отметили в пресс-службе флота.

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка».

Подводные лодки этого проекта, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки.