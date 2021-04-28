На Сельме мужчина с автоматом ворвался в квартиру и забрал все ценности

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Инцидент случился в Калининграде на Сельме. 20-летний калининградец в маске ворвался в квартиру знакомого и несколько раз ударил хозяина прикладом страйкбольного автомата. После этого он похитил имущество на общую сумму 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Подозреваемый в разбойном нападении был оперативно задержан при содействии СОБР Росгвардии.

Дома у злоумышленника во время обыска обнаружены и изъяты похищенные вещи и улики.

Возбуждено уголовное дело.