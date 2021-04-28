На Сельме мужчина с автоматом ворвался в квартиру и забрал все ценности

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Инцидент случился в Калининграде на Сельме. 20-летний калининградец в маске ворвался в квартиру знакомого и несколько раз ударил хозяина прикладом страйкбольного автомата. После этого он похитил имущество на общую сумму 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Подозреваемый в разбойном нападении был оперативно задержан при содействии СОБР Росгвардии.
Дома у злоумышленника во время обыска обнаружены и изъяты похищенные вещи и улики.
Возбуждено уголовное дело.