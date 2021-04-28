В Зеленоградске мужчина украл 13 туй, высаженных в центре города

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске в среду, 27 апреля, неизвестный пока мужчина совершил кражу 13-ти туй, которые были высажены неделю назад. Инцидент случился около 22:30 на Курортном проспекте.

«Мужчина, одетый в длинную куртку с капюшоном, бейсболку и в резиновых сапогах, выдернул молодые туи из кадок, расположенных возле зданий ЗАГСА, Соцзащиты, МФЦ, дома культуры и мирового суда», - отмечается на сайте местной администрации.

. Фото: Администрация Зеленоградска

Задержать гражданина не удалось. Зато пока он вытаскивал 13 саженцев, его снимала камера наблюдения.

Теперь же администрация Зеленоградска обращается к жителям за помощью в установлении личности нарушителя и обещает 50 тысяч рублей за предоставленную информацию.