Калининградцам предложили написать «Диктант Победы»

Традиционная патриотическая акция «Диктант Победы» состоится в четверг, 29 апреля в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основной площадкой станет БФУ им. Канта, где диктант напишут 110 человек.

«Участникам предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Часть вопросов посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев»,- отметили организаторы.

Всего для написания «Диктанта Победы» в Калининградской области задействуют 79 площадок, участвует 6300 человек.

Любой желающий может принять участие в акции в онлайн-формате на сайте акции.