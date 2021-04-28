В Калининграде врачи выстроились в цифры телефона скорой помощи «103»

Врачи выстроились в номер телефона "103". Фото: Правительство Калининградской области

День работника скорой помощи отметили 28 апреля в Калининграде. Торжества состоялись в Южном парке.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с помощью волонтеров участники праздника выстроились в определенном порядке и составили цифры телефона вызова скорой помощи 103. Акцию сняли с высоты птичьего полета.

Кроме того, в рамках празднований состоялись состязания работников станции скорой помощи по профессиональному мастерству, конкурс по оказанию первой помощи, работала фотовыставка.

Сегодня на станции скорой помощи в Калининграде работают порядка 1200 сотрудников, 94 бригады. Во время пика пандемии было осуществлено около 1 800 выездов к пациентам в сутки при нормативе 800. Сегодня эта цифра составляет 1000 выездов.