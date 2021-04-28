«Балтика» проиграла «Нефтехимику» на выезде

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» проиграла команде «Нефтехимик» из Нижнекамска в 39 туре Олимп-Первенства ФНЛ 20/21.

Игра, которая прошла на стадионе «Нефтехимик», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Счет в матче открыл Данил Кленкин на 35 минуте. Михаил Маркин в концовке первого тайма сравнял счет, реализовав пенальти. На 66 минуте Давид Хубаев вывел «Нефтехимик» вперед и установил окончательный счет», -отметили в пресс-службе «Балтики»

Следующий матч балтийцы проведут 2 мая в 19:00 против «Алании Владикавказ».