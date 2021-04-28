Эксперт: Сомов, выловленных в Преголе в черте Калининграда, нужно сдавать на анализ

. Фото: vk.com

В последние дни в Калининграде прямо в центре города рыбаки умудрились поймать нескольких крупных сомов. Один, например, потянул на 17 кг, второй – больше чем на 25. Трофеем рыболовы похвастались в группе «Рыбалка в Калининграде - Калининградский рыболов» в «ВКонтакте».

«Сегодня ночью в Реке Преголя, был снова пойман отличный трофей 25.340 кг», - написали под фото с гигантом.

«Все равно его есть нельзя. Мало того что старый, да еще сколько гадости он сожрал из речки! Насквозь пропитан химозой от стоков», - написал один из комментаторов.

. Фото: vk.com

«Комсомолка» обратилась за комментарием к специалисту.

- Стоки содержат различные химические вещества. Возможно, что-то накапливается в рыбе. Сом является жилым, а не проходным. Он постоянно находится в этом месте в черте города. Сомы в возрасте в пищу не пригодны, возможно, накапливают в себе вредные вещества, - говорит руководитель Западно-Балтийского территориального управления федерального агентства по Рыболовству Александр Жуков. – В любом случае, если люди захотят его попробовать, надо проверять, сдать на анализ. Который покажет или не покажет не только химические вещества, но и паразитов. Сделать это можно в лаборатории на рынке, в Россельхознадзоре, министерстве сельского хозяйства. Лабораторий в городе много.

Александр Жуков отметил, что сом питается не только живой рыбой, но и отходами, отбросами, выступает как падальщик.

- Городские места, где в реку что-то сбрасывают и выкидывают, для него удобны. И условия для сома оптимальные есть – ямы на дне, - сказал эксперт.