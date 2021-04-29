В Зеленоградском районе нашли останки четырех красноармейцев, погибших в 1945

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Близ поселка Логвино Зеленоградского района, где продолжает работу поисковая организация «Совесть», нашли останки еще четырех без вести пропавших солдат.

Об этом сообщает руководитель «Совести» Руслан Хисамов в Фейсбуке.

«В лесу в неглубокой воронке трое погибших лежали вместе, друг на друге, им было 20-25 лет. После боя немецкие солдаты их тела, разорванные осколками, стащили и присыпали в воронке. В 50 метрах от этой воронки, под слоем дерна удалось обнаружить четвертого красноармейца. Судя по останкам солдату было всего 17-18 лет, очень маленький и худенький, возможно даже, это девушка», - сообщил Руслан.

Он отметил, что, к сожалению, нет находок, по которым можно было бы установить имена героев.