Калининградец оплатил 165 штрафов за превышение скорости после ареста «Мерседеса»

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы заставили водителя оплатить более ста штрафов за превышение скорости. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина накопил 165 штрафов ГИБДД, однако уклонялся от оплаты. Приставы при помощи камер «Безопасного города» обнаружили его «Мерседес» в Зеленоградске. Выехав на место, они арестовали и изъяли автомобиль стоимостью более 1 млн рублей.

Лишившись средства передвижения, должник через три часа прибыл в Калининград и внес всю сумму долга на депозитный счет подразделения службы судебных приставов: 37 тысяч рублей и исполнительский сбор в 83 тысячи рублей.