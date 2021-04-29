В Чернышевском в четверг в очереди на выезд стоят 200 грузовиков

. Фото: Александр Подгорчук

В пункте пропуска в Чернышевском в четверг, 29 апреля, в очереди на выезд стоят 200 грузовиков, на въезд – 7 фур. Об этом сообщает пресс-служба калининградской областной таможни.

За сутки таможенники оформили на въезд в Российскую Федерацию 188 транспортных средств, на выезд – 193 грузовика.

На пункте пропуска Кибартай проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна. О сроках окончания дорожного ремонта и возобновлении работы поста в полном объеме не сообщается.