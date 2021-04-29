Алиханов выделил Полесску 11 млн рублей на покупку квартир для аварийщиков

. Фото: Александр Подгорчук

Региональное правительство выделит администрации Полесска субсидию на покупку жилья для переселения жителей из аварийного жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов, документ опубликован на портале правовой информации.

11 млн 693 тыс рублей поступят для расселения аварийщиков нашли в резервном фонде правительства области. Квартиры купят для жителей дома №25 на улице Зеленой в поселке Ивановка.

Аварийщиков должны будут переселить до конца года.