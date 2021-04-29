. Фото: Александр Подгорчук

В выходные и праздничные дни на Калининградской железной дороге меняется расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поезда на всех направлениях будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня.

При этом с 1 мая на приморских направлениях назначены дополнительные поезда.

Так, между Калининградом и Зеленоградском 1 и 2 мая будут курсировать 25 поездов, 3 мая, с 8 по 10 мая – 23 поезда. Между Калининградом и Светлогорском в ближайшие выходные и праздничные дни - 22 поезда, между Зеленоградском и Светлогорском – 10 поездов.

Также скорректировано расписание пригородных поездов на советском направлении. 2 и 9 мая отменен вечерний поезд, отправляющийся из Калининграда в 18:20, 3 и 10 мая – утренний поезд, отправляющийся из Советска в 6:32. Так называемый «студенческий» вечерний воскресный поезд будет отправляться в 18:00 из Советска в Калининград в ближайшие два понедельника – 3 и 10 мая (вместо 2 и 9 мая).