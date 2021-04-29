Ретропоезд повезет туристов по маршруту «Калининград-Черняховск-Советск»

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В Калининграде продолжается подготовка к проведению туристических поездок на ретропоезде, который должен прибыть к нам из Санкт-Петербурга. Договоренность с компанией «РЖД Тур» уже достигнута.

- Проект поддержала Калининградская железная дорога, которая сейчас занимается вопросами подготовки паровозной тяги и иных технических деталей. В качестве тестового маршрута заявлен Калининград-Черняховск-Советск, но он должен быть проверен на предмет соответствия инфраструктуры (высоты пролетов мостов и т.д.) именно паровозу, что относится к первоочередным вопросам безопасности и комфорту пассажиров, - сказал министр по туризму и культуре региона Андрей Ермак.

Как стало известно, паровоз уже прибыл в Калининград и проходит техническую обкатку.

Как отметили в правительстве, основная цель сотрудничества минкульта и железной дороги – развитие туристического потенциала Калининградской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, организация уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока по железной дороге через разработку туров выходного дня и развитие ретродвижения.