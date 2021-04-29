Жительница Светлого обворовала свою приятельницу

Женская дружба не прошла проверку на прочность в городе Светлый.

Местная 37-летняя жительница периодически прибегала к услугам своей хорошей знакомой – профессионального парикмахера. И вот во время очередного сеанса постоянная клиентка стянула оставленную хозяйкой без присмотра кредитку, ПИН-код которой, по счастливой случайности, знала. Прежде чем спохватившаяся парикмахерша заблокировала карту, воровка успела снять с нее 6 тысяч рублей.

Все это установили оперативники угрозыска ОМВД России по Светловскому городскому округу. В отношении светловчанки возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

Пока стрижешь ты – стригут тебя.