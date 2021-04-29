Калининградец обустроил в своем сарае склад боеприпасов

Снаряды из сарая вытаскивали ящиками. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сотрудники калининградской полиции и регионального Управления ФСБ при участии бойцов Росгвардии изъяли у 52-летнего жителя города Светлый целый арсенал времен Великой Отечественной.

Ввиду повышенной опасности вещдоков, в сарай, где они находились, первыми вошли саперы ОМОН. И вынесли оттуда более сотни артиллерийских снарядов калибра 37 мм, 16 ручных гранат, 2 выстрела от немецкого противотанкового гранатомета «Панцершрек», минометную мину, взрыватели, капсюли, запалы, около 2 000 винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части огнестрельного оружия.

- Кроме того, изъятыи предметы, конструктивно схожие с револьвером и обрезом винтовки «Маузер» и, предположительно, куски взрывчатого вещества весом 4 килограмма, - добавила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Владелец вооружения пояснил, что все это – результаты его раскопок в местах боевых действий на территории Калининградской области. В настоящее время проводится доследственная проверка на наличие в действиях жителя Светлого составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.