В Калининграде восстановят старинную арку Лебенихтского госпиталя

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Фото: Правительство Калининградской области
В Калининграде задумались о восстановлении красивейшего объекта – арки Лебенихтского госпиталя на улице Черепичной. Проект рассмотрели на прошедшем накануне Градостроительном совете в областном правительстве. Свои предложения представил собственник одного из зданий комплекса.
Как отметили в пресс-службе правительстве, концепция сохранения историко-культурной среды комплекса предполагает восстановление разрушающейся арки Лебенихтского госпиталя, снос самостроя и благоустройство прилегающей территории у памятника архитектуры. В исторической стилистике будет отремонтировано прилегающее к памятнику административное здание на Черепичной,17 «а».
Решено ограничить сквозное автомобильное движение через арку и сделать часть улицы пешеходной.
Проект получил поддержку Градостроительного совета, но с некоторыми замечаниями. Помощь в его реализации собственнику готовы оказывать власти региона и города.