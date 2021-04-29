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Общество29 апреля 2021 13:40

В Калининграде восстановят старинную арку Лебенихтского госпиталя

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде задумались о восстановлении красивейшего объекта – арки Лебенихтского госпиталя на улице Черепичной. Проект рассмотрели на прошедшем накануне Градостроительном совете в областном правительстве. Свои предложения представил собственник одного из зданий комплекса.

Как отметили в пресс-службе правительстве, концепция сохранения историко-культурной среды комплекса предполагает восстановление разрушающейся арки Лебенихтского госпиталя, снос самостроя и благоустройство прилегающей территории у памятника архитектуры. В исторической стилистике будет отремонтировано прилегающее к памятнику административное здание на Черепичной,17 «а».

Решено ограничить сквозное автомобильное движение через арку и сделать часть улицы пешеходной.

Проект получил поддержку Градостроительного совета, но с некоторыми замечаниями. Помощь в его реализации собственнику готовы оказывать власти региона и города.