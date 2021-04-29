Вступил в силу приговор калининградцу, сбившему маму с ребенком в Пионерском

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Вступил в силу приговор в отношении водителя, который сбил маму с ребенком в Пионерском. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

3 ноября 2019 года водитель Вадим Кулик на въезде в Пионерский превысил скорость, выехал на обочину проезжей части и сбил 36-летнюю женщину и ее 2-летнего сына в коляске. С места происшествия Кулик скрыл и явился в полицию только через сутки.

От полученных ранений пешеход – жительница Пионерского Наталья Птицына погибла на месте происшествия. Ее сына с травмами доставили в больницу.

На стадии предварительного следствия Кулик всячески пытался выкрутиться: уверял, что не превышал скорость, и даже выдвинул версию, что женщина с коляской сама вышла на проезжую часть и он не мог предотвратить аварию. Однако проведенные экспертизы опровергли его утверждения.

21 января 2021 года Светлогорский городской суд осудил Кулика к 7 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.