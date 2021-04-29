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Здоровье29 апреля 2021 14:06

В Черняховске за сутки выявили сразу 10 случаев коронавируса

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 62 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Пионерский городской округ – 2

Балтийский городской округ - 1

Полесский городской округ – 1

Гурьевский городской округ – 5

Гусевский городской округ – 3

Светловский городской округ - 6

Зеленоградский городской округ – 3

Славский городской округ –2

Черняховский городской округ - 10

Советский городской округ - 1

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