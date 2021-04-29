В Черняховске за сутки выявили сразу 10 случаев коронавируса

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 62 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Пионерский городской округ – 2
Балтийский городской округ - 1
Полесский городской округ – 1
Гурьевский городской округ – 5
Гусевский городской округ – 3
Светловский городской округ - 6
Зеленоградский городской округ – 3
Славский городской округ –2
Черняховский городской округ - 10
Советский городской округ - 1