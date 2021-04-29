2 медика, 22 пенсионера: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперштаб, в структуре заболевания 49 случаев ОРВИ , 9 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая.

Среди заболевших

-22 пенсионера;

-2 медицинских работника;

-1 работник образования;

-4 сотрудника предприятий торговли и общепита;

-1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;

-1 сотрудник предприятия ЖКХ;

-1 государственный служащий;

-1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

-2 работника промышленных предприятий;

-1 работник транспорта и транспортных предприятий;

-10 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

-1 Учащийся

-1 воспитанник д/с

-1 студент

-1 неорганизованный ребёнок;

-12 неработающих.