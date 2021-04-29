2 медика, 22 пенсионера: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперштаб, в структуре заболевания 49 случаев ОРВИ , 9 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая.
Среди заболевших
-22 пенсионера;
-2 медицинских работника;
-1 работник образования;
-4 сотрудника предприятий торговли и общепита;
-1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;
-1 сотрудник предприятия ЖКХ;
-1 государственный служащий;
-1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
-2 работника промышленных предприятий;
-1 работник транспорта и транспортных предприятий;
-10 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
-1 Учащийся
-1 воспитанник д/с
-1 студент
-1 неорганизованный ребёнок;
-12 неработающих.