Калининградские коммунальщики 4 дня спорили, кому устранять аварию на улице Минусинской

В Калининграде почти целую неделю тянется спор из-за провала рядом с домом №19 на улице Минусинской. О том, что на тротуаре рядом с одним из подъездов внезапно размыло грунт и начала расти яма, жители дома сообщили еще 26 апреля. На тот момент глубина была где-то около полуметра, а на дне плескалась мутная вода. Жители обратились в Водоканал, однако там им заявили, что к провалу их структура не имеет отношения.

- Наши специалисты выезжали на место, обследовали и даже огородили яму, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала». – Информацию мы передали в единую дежурную диспетчерскую службу. Скорее всего, провал в зоне ответственности компании «Гидротехник», потому что там рядышком их ливневка.

На следующий день, кроме ограждения с сигнальной лентой появился еще один апгрейд – яму накрыли межкомнатной дверью. Что же касается «Гидротехника», то руководитель компании Алексей Мойса ответил «Комсомолке», что провал «не его».

- Не знаю, что у них там случилось, но это точно сети управляющей компании, – заявил Мойса. - На баланс «Гидротехника» они сети не передавали. Если они хотят, чтобы сети были не их, то они должны передать их городу, а город – нам. А сейчас они должны сами содержать свои сети, как могут. Не могу вспомнить, как эта контора называется, но руководит там Сергей Кутепов. Мы, чем можем, тем им поможем. Правда, пока помочь можем только морально.

Сергей Кутепов, как выяснилось, руководит управляющей компанией «МКД Сервис». В компании подтвердили, что дом №19 на улице Минусинской действительно находится у них на балансе.

- Когда закончится ремонт, мы сказать не можем, - заявили в компании, - но наш главный инженер Дмитрий Коваленко этим занимается.