Междугородним автобусам запретили заезжать в центр Светлогорска

С четверга, 29 апреля, междугородние автобусы не будет заезжать на улицу Ленина в Светлогорске из-за ремонта дороги. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Ограничения будут действовать до 20 мая и коснутся маршрутов №118 Калининград-Светлогорск, №118 А Калининград-Светлогорск, №126 пос. Дворики-Светлогорск

Автобусы в черте Светлогорска будут идти с остановками : Станция Светлогорск-1, Озеро Тихое, Лодочная станция, Санаторий Янтарь, Коммунальная улица, Санаторий Отрадное, Отрадное (конечная остановка).