В Калининграде поймали веловора и скупщика краденых велосипедов

В Калининграде после раскрытия одной из велосипедных краж полиция вышла на скупщика похищенного имущества. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, раскрытая кража произошла из подъезда дома на улице Куйбышева. По версии полицейских, транспортное средство угнал 38-летний калининградец, перекусив трос-замок.

- Сначала оперативники задержали самого велосипедного вора, а потом выяснили, кому тот продал похищенное. Скупщиком оказался 43-летний житель областного центра, - сообщает подробности пресс-служба. - Как установили полицейские, сделка прошла на автомобильной парковке у супермаркета. Покупатель знал, что велосипед краденый, поэтому приобрел его по сниженной почти в 3 раза цене.

На сегодняшний день одному мужчине предъявили обвинение по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», а в отношении веловора возбудили дело по статье «Кража». Обоих оперативники проверяют на причастность к подобным преступлениям.