«Старый прохудился»: в Калининграде на часовне рядом с мемориалом 1200 гвардейцам заменили купол

Обезглавленная часовня Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде в среду 28 апреля жители города заметили, что с часовни рядом с мемориалом 1200 гвардейцам исчез купол. В тот же день служба охраны объектов культурного наследия сообщила, что именно происходит.

- Калининградцы, не пугайтесь! – успокоили в службе. - На часовне святого Георгия Победоносца (угол ул. Румянцева и Гвардейского проспекта) демонтировали купол. Все по плану - епархия меняет старый, прохудившийся, на новый «золотой» (нитрид титановый - гарантия 50 лет). Установка после освящения завтра в 13.00.

На следующий день новый купол действительно был водружен на место.