Вспыхнул как факел: в соцсетях появилось видео с горящим в Славске автомобилем

Пожар в Славске Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Славске днем 28 апреля горел автомобиль «Фольксваген Пассат» в самом центре города. В пресс-службе МЧС ранее сообщали, что загорелся он примерно в 18:19. А днем 29 апреля в сообществе автомобилистов Калининградской области опубликовали видео с горящим «Фольксвагеном». В комментариях отметили, что автомобиль был больше похож на огромный факел.

Судя по видео, пламя объяло всю машину полностью, а на месте еще не было пожарных, хотя пожарная часть находится буквально в нескольких сотнях метром от места происшествия.

Тем не менее, в пресс-службе отметили, что реакция спасателей была своевременной, и на место выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-28 в составе 4 человек и 1 единицы техники. О пострадавших также не сообщалось.