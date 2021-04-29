В Калининграде на перекрестке улиц Большой Окружной и Емельянова произошло тройное ДТП

Тройное ДТП на Емельянова Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде в районе 19:00 на перекрестке улиц Большой Окружной и Емельянова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария стала причиной пробок на обеих улицах. Примерно через полчаса ситуацию усугубил прибывший на место аварийный комиссар.

- Там еще и комиссар запарковался на середине дороги как царь, лень 15 метров пешком пройти, - написала одна из участников сообщества.

Напомним, перекресток Большой Окружной и Емельянова является одним из самых популярных мест ДТП в Калининграде. Кроме легковушек, там уже сталкивались военные автомобили и даже пассажирские маршрутки.