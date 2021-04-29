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Происшествия29 апреля 2021 21:06

В Калининграде на перекрестке улиц Большой Окружной и Емельянова произошло тройное ДТП

По словам очевидцев, обе улицы стоят в длинных пробках
Иван МАРКОВ
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Тройное ДТП на Емельянова

Тройное ДТП на Емельянова

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде в районе 19:00 на перекрестке улиц Большой Окружной и Емельянова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария стала причиной пробок на обеих улицах. Примерно через полчаса ситуацию усугубил прибывший на место аварийный комиссар.

- Там еще и комиссар запарковался на середине дороги как царь, лень 15 метров пешком пройти, - написала одна из участников сообщества.

Напомним, перекресток Большой Окружной и Емельянова является одним из самых популярных мест ДТП в Калининграде. Кроме легковушек, там уже сталкивались военные автомобили и даже пассажирские маршрутки.

ДТП