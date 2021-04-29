Польские ученые рассказали, как впервые столкнулись с беременной мумией

Обнаруженная в Фивах беременная мумия Фото: скриншот

Группа польских ученых опубликовала на сайте «Science Direct» результаты исследования беременной мумии, обнаруженной в одной из гробниц в Фивах. Сообщается, что это первый известный случай забальзамирования тела беременной женщины. Находка датируется первым веком до нашей эры.

Беременность была установлена при помощи радиологического исследования. Известно, что женщину, которая, вероятнее всего, принадлежала знатному роду, тщательно мумифицировали, завернули в ткани и снабдили богатым набором амулетов.

- При более внимательном рассмотрении выяснилось, что женщина умерла в возрасте от 20 до 30 лет, - сообщают ученые. – Оны была на сроке от 26 до 30 недель беременности.

По словам исследователей, эта мумия «открывает новые возможности исследования беременности и практик, связанных с материнством, в древние времена».